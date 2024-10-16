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Пользователей нового iPad оставили без зарядника

Компания Apple не стала комплектовать планшеты iPad зарядным адаптером для пользователей из Европы. На это обратило внимание издание MacRumors.

Пользователей нового iPad оставили без зарядника
© Lenta.ru

Как выяснили журналисты, в ряде европейских стран Apple не будет предлагать новый iPad mini с зарядным адаптером. Пользователи из Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Нидерландов получат свой планшет только с новым плетеным проводом USB-C.

При этом в США и ряде других стран модель оставили с блоком питания мощностью 20 ватт. Полный комплект также получат пользователи устройства из Канады, Австралии, Японии, Бразилии и других стран. Авторы MacRumors полагают, что такая мера может быть связана с ужесточением правил Евросоюза (ЕС) относительно отходов электроники.

В материале говорится, что Apple заранее подготовилась к изменениям правил ЕС, хотя те вступят в силу только в 2026 году. Также авторы напомнили, что планшеты iPad Air и iPad Pro начали продавать в европейских странах без зарядника.

Кроме того, журналисты отметили, что Apple перестала класть в коробку с гаджетами фирменную наклейку в виде яблока. Желающие получить этот стикер могут запросить его лично в магазинах Apple Store.

Компания Apple представила планшет iPad mini 7-го поколения 15 октября. Девайс получил 8,3-дюймовый дисплей, новый чип A17 Pro, минимум 128 гигабайт встроенной памяти, поддержку Apple Intelligence, стилуса Pencil Pro и Wi-Fi 6E.

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