AMD и Intel объединились для развития архитектуры x86

Intel и AMD сообщили о формировании новой консультативной группы для обеспечения продвижения унифицированной архитектуры набора инструкций x86 (ISA), передает 3Dnews.ru.

Как отмечается, совместная работа в этом направлении – важное решение. Ранее в течение довольно длительного времени эти производители чипов были практически заклятыми врагами.

Подчеркивается, что процесс унификации необходим, так как экосистема x86 сталкивается с интенсивным давлением со стороны компании ARM. Речь идет как о потребительском рынке, так и о рынке центров обработки данных. ARM-чипы активно набирают обороты на рынке десктопа. По данным аналитиков, в 2029 году эта продукция может захватить 40% рынка ноутбуков.

Новая консультативная группа по экосистеме x86 намерена стандартизировать по крайней мере некоторые из новых расширений и изменений в x86.

Ранее сообщалось, что мощности компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) по обработке кремниевых пластин с использованием 3-нанометровых технологий почти полностью распределены по заказам на весь следующий год.