Робособака впервые прогулялась под водой

В интернете появилось видео, на котором робот-пес гуляет по дну наполненного бассейна. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале польской компании MAB Robotics.

Робота зовут Honey Badger («Медоед»). Он перемещается под водой с абсолютной легкостью. Как утверждает сам производитель, после прогулки все системы остались целыми, а вся жизненно важная электроника герметично защищена от попадания жидкости.

По мнению журналистов из Engadget, данное видео весьма пугающее. Они обратили внимание на то, с какой уверенностью перемещается робособака по дну. Их также напугал звон, издаваемый железными ногами пса при ударе об плитку.

«Звучит как саундтрек из фильма ужасов. Еще страшнее, когда робот идет на камеру, как будто он охотится за мной», — написали обозреватели.

Ранее РИА Новости сообщило, что в ресторанах «Вкусно — и точка» обнаружены два робота, которые помогают сотрудникам разносить еду и мыть пол. В настоящее время они функционируют только в двух столичных точках, писало агентство.