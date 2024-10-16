Авторам «VK Видео» стала доступна новая функция

Авторам «VK Видео» предоставили расширенные возможности. Теперь они смогут установить уникальную обложку для своей страницы с видео, закрепить в топе нужный ролик, а в новом разделе «Главное» — отобразить для зрителей самый важный контент, рассказали в пресс-службе соцсети.

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Оригинальная обложка подчеркнет фирменный стиль, ее можно установить в верхней части страницы с видео, достаточно загрузить изображение рекомендуемого размера. Обложка позволит обозначить тематику контента и выделиться среди других авторов.

Изменения также коснулись вкладки «Главное» — там появились карусели «Новое» со свежими видео, «Популярное» с самыми просматриваемыми, а также пять авторских плейлистов. Создатели контента могут самостоятельно менять порядок, в котором эти разделы отображаются на «Главной», а также видео в них.

«Скоро станут доступны дополнительные плейлисты и контентные блоки, которые тоже можно будет редактировать. В верхней части "Главной" теперь можно закрепить видео — это сделает его более заметным для аудитории и привлечет дополнительное внимание зрителей», — рассказали в пресс-службе.

Редактировать обложку можно в веб-версии, позже такая возможность появится в мобильном приложении.