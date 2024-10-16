Инженеры Apple раскрыли ошибки в математических рассуждениях ИИ

Недавнее исследование шести инженеров Apple выявило слабые стороны продвинутых ИИ-моделей, включая ChatGPT-4 от OpenAI, в выполнении надежных математических рассуждений.

© Ferra.ru

Исследование показывает, что кажущиеся незначительными изменения в структуре задач — например, замена имен или чисел — могут привести к значительным снижениями производительности ИИ, с падением точности от 0,3% до 9,2%.

Исследование дополняет предыдущие выводы, предполагающие, что большие языковые модели (LLM) используют вероятностное сопоставление шаблонов, а не формальные логические рассуждения для решения задач. При добавлении несущественной информации, например, деталей о размере фруктов в задаче по математике, модели ИИ испытывали катастрофические падения точности, в некоторых случаях до 65,7%.

Эксперты считают, что дальнейший прогресс ИИ потребует разработки моделей, способных обрабатывать абстрактные символические операции, подобные традиционной алгебре.