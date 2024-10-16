Россиянам раскрыли, чем опасны «заброшенные» аккаунты в WhatsApp

«Заброшенные» аккаунты в WhatsApp легко взломать, потому что никто не отреагирует на это, поделился с РИАМО эксперт по кибербезопасности Дмитрий Овчинников. По его словам, таким образом в руки мошенников попадают готовые контакты для противоправных действий.

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Если номер заброшен, им не пользуются, то при помощи некоторых технических ухищрений можно получить к нему доступ. В результате злоумышленники получают в свои руки аккаунт с готовыми контактами, которые можно использовать в дальнейшем для совершения мошенничеств с применением методов социальной инженерии, — подчеркнул Овчинников.

Он добавил, что тем, кто использует WhatsApp, стоит включить двухфакторную аутентификацию с указанием адреса почты, чтобы обезопасить свой аккаунт в мессенджере от злоумышленников. К тому же будет нелишним предупредить родственников, что все сообщения и звонки в таких приложениях нужно проверять через другие каналы связи и не перечислять деньги на чужие счета и номера телефонов. Они могут поступать от мошенников, предупредил эксперт.

Ранее эксперт по кибербезопасности Андрей Баранников рассказал, что мошенники все еще похищают личные данные с помощью безобидных ссылок в мессенджерах. По его словам, к сообщению прикладывается ссылка на поддельный сайт «Госуслуг». Пользователь вводит данные — и теряет доступ к своей странице.