В Китае представили скоростного робота-полицейского в форме колобка

В Китае представили автономного робота-полицейского. Устройство сферической формы может не только вести наблюдение, но и преследовать преступников.

Новая разработка китайских инженеров, как сообщает «Ведомости Урал», может передвигаться по пересеченной местности и даже плавать.

Робот не боится падений и ударов. Отличительной его чертой является возможность подниматься по лестницам. Максимальная скорость аппарата составляет 35 км/ч.

Робот оснащен устройством, позволяющим обездвиживать правонарушителей. Оно выстреливает по цели сетью. Западные аналоги оснащены, как правило, электрошоковыми устройствами или генераторами слезоточивых аэрозолей на основе перца.

Новинка также может работать в группе. Это, как отмечают эксперты, является уникальной особенностью, отсутствующей у аналогов.

Данное устройство является прототипом. Разработчики предполагают, что эта модель будет применяться для защиты вокзалов, аэропортов и других мест массового скопления людей, а также для охраны различных объектов.