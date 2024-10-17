У Nokia вышел новый кнопочный телефон с 4G и портом USB-C для зарядки

Компания HMD Global выпустила новый кнопочный телефон Nokia 108 4G в Китае.

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Это простое и бюджетное устройство, рассчитанное на пользователей, которым не нужны сложные функции смартфонов. Nokia 108 4G оснащен 2.4-дюймовым LCD-экраном и съёмной батареей ёмкостью 1450 мАч, что встречается всё реже в современных телефонах.

Одной из особенностей новинки является поддержка 4G VoLTE, что обеспечивает высокое качество звонков.

Телефон не оборудован камерой, даже базовой VGA, что подчеркивает его направленность на минимализм и простоту использования. Nokia 108 4G имеет аудиовыход 3.5 мм и встроенный фонарик, что традиционно для подобных устройств.

Также новинка получила крупные кнопки для удобства использования, порт USB-C для зарядки, и три варианта цветов: чёрный, синий и розовый.

В Китае цена Nokia 108 4G составляет около €33.