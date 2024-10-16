У австралопитеков обнаружили неожиданное сходство с людьми

Ученые Тюбингенского университета имени Эберхарда Карла в Германии обнаружили, что некоторые виды австралопитеков могли использовать руки так, как это делают современные люди. Результаты исследования опубликованы в Journal of Human Evolution.

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Оказалось, что у некоторых видов австралопитеков, таких как A. afarensis и A. sediba, анатомия рук была приспособлена к использованию инструментов, что делает их неожиданно похожими на более поздние виды людей. Это открытие указывает на то, что практика применения орудий труда могла возникнуть гораздо раньше, возможно, на ранних стадиях эволюции гоминидов.

Исследователи изучили места прикрепления мышц к костям, которые отражают биомеханическую нагрузку и позволяют выявить привычное использование рук. Были созданы трехмерные модели костей рук, что позволило очертить области мышечных креплений, отвечающих за хватательные движения.

Результаты анализа показали, что A. sediba и A. afarensis обладали анатомическими особенностями, характерными для манипулятивной активности, необходимой для использования инструментов. Эти виды, вероятно, использовали силовой захват и могли удерживать предметы, что подтверждает их адаптацию к использованию рук.

В отличие от них A. africanus продемонстрировал смешанные признаки, которые сочетали особенности как человеческой, так и обезьяньей анатомии. Такой мозаичный характер указывает на универсальность рук у этого вида и предполагает, что они могли выполнять различные задачи, включая простое использование инструментов.

Исследование показывает, что адаптация к использованию рук для манипуляций, присущая человеку, возникла раньше, чем более высокая ловкость рук у поздних гомининов. Это открытие расширяет представления о возможностях ранних гоминидов в использовании инструментов, что, вероятно, включало применение костяных или деревянных орудий.