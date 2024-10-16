iPhone стал обесцениваться быстрее, чем смартфоны Samsung

Смартфоны Apple, которые долгое время считались лучшими для вложений с целью последующей перепродажи, начали обесцениваться быстрее, чем раньше. Об этом говорится в исследовании компании SellCell.

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Согласно исследованию, iPhone 16 обесценивается на 8% быстрее, чем iPhone 15, в первые две недели после выхода. Эта тенденция наблюдается не только у базовых моделей, но и во всей линейке. В первые две недели продажи iPhone 16 упали на 41,2%, тогда как прошлогодние модели за это время просели на 33,2%.

Аналитики SellCell отмечают, что с выхода iPhone 12 каждый год наблюдается снижение стоимости на 5% по сравнению с предыдущим поколением смартфонов Apple. Несмотря на то, что устройства Apple по-прежнему сохраняют свою цену лучше большинства конкурентов, каждое новое поколение теряет в стоимости быстрее предыдущего. Это может существенно повлиять на решения пользователей при выборе нового смартфона.

В то же время смартфоны Samsung демонстрируют противоположную тенденцию. За последний год Galaxy S23 потерял 61,1% своей стоимости, что является улучшением по сравнению с 66,7% у предыдущей модели. Актуальная модель Galaxy S24 показывает еще более медленное снижение стоимости.