Сайты МВД России и ГИБДД перестали открываться

Сайты МВД России, его главков и ГИБДД перестали открываться. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, официальные сайты министерства и его сервисы недоступны в Москве у не менее трех интернет-провайдеров. В браузере не загружаются страницы. У пользователей также не получается зайти на интернет-ресурсы ведомства с помощью VPN-сервисов.

Как пишет Телеграм-канал Baza, сайты МВД и ГИБДД прекратили работать 15 октября, с 16:00 мск.

По данным канала, доступа к интернет-ресурсам министерства нет в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Нижегородской и Брянской областях, а также в Республике Калмыкия.

О причинах сбоя не сообщалось.