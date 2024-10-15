Стало известно, когда можно будет увидеть «Охотничью луну»

Третье и самое яркое из четырех последовательных суперлуний, известное как «Охотничья Луна», можно будет увидеть, начиная с 17 октября. Об этом сообщает CBS News.

Отмечается, что эта полная Луна станет первой осенней и одновременно ближайшей к Земле в 2024 году, она приблизится к нашей планете на расстояние около 357 364 километров. Таким образом она будет на 30% ярче и почти на 15% больше обычной полной Луны.

Своей полной фазы «Охотничья Луна» достигнет 17 октября. Лучше всего ее можно будет увидеть сразу после захода Солнца. При этом она продолжит оставаться яркой еще в течение последующих трех дней. Кроме того в течение данного цикла на небе можно будет наблюдать две кометы C/2023 A3 и недавно обнаруженную C/2024 S1.

Первое упоминание термина «Охотничья Луна» датировано 1710 годом. Он ознаменовал наступление сезона охоты.