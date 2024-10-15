В Кабардино-Балкарии нашли пояс возрастом полторы тысячи лет

В Кабардино-Балкарии археологи нашли пояс возрастом полторы тысячи лет. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

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Артефакт, который изготовили, предположительно, в VI веке, был найден в могильнике Заюково-3. От кожаной основы изделия ничего не осталось, но сохранились металлические детали и вставки. Специалисты залили их специальным клеем и отправили реставраторам государственного исторического музея.

Уточняется, что, когда пояс полностью восстановят, его поместят в экспозицию культурно-исторического учреждения.

Ранее сообщалось, что археологи сделали неожиданные находки, когда отправились в тувинскую экспедицию к кургану скифской знати Туннуг. Им удалось найти украшения из золота, бронзовые зеркало, нож и акинак (короткий скифский меч) с навершием в зверином стиле, фрагменты ткани, кожи и меха.