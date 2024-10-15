Идентифицировано существо возрастом 555 миллионов лет

Работающая в Австралии многопрофильная команда ученых во главе с геологом Скоттом Эвансом из Университета штата Флорида (США) обнаружила и идентифицировала древнее морское животное, возраст которого оценивается примерно в 555 миллионов лет. Открытое существо является одним из древнейших животных на Земле.

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Результаты исследования опубликованы в журнале Evolution & Development, а коротко о нем сообщает Phys.org. Ископаемые останки одного из древнейших обитателей Земли были найдены на территории национального парка Нильпена Эдиакара.

Новый вид получил название Quaestio simpsonorum. Как говорят ученые, это самое раннее из известных науке животных, которое демонстрирует выраженную лево-правую асимметрию, важный признак эволюционного развития.

"Животное немного меньше ладони и имеет форму вопросительного знака в середине тела, которая различает левую и правую стороны, - говорит Скотт Эванс. - Нет других ископаемых того времени, которые бы так определенно показывали этот тип организации. Что особенно интересно, это одно из первых животных, способных передвигаться самостоятельно".

Отчетливые отпечатки Quaestio и его следы исследователи обнаружили в окаменелой породе. Именно следы позволили утверждать, что древнее существо могло самостоятельно передвигаться. Изучение существа даст новую информацию о том, как зарождалась жизнь на Земле и как она развивалась на ранней стадии эволюции.