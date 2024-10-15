Ученые зафиксировали изменение климата на большей части тропических лесов

Группа британских ученых из Эксетерского, Манчестерского и Кембриджского университетов выяснила, что две трети ключевых территорий биологического разнообразия (КТБ) в тропических лесах уже испытали климатические изменения, связанные с новыми температурными условиями. Исследование опубликовано в научном журнале Conservation Letters (ConLet).

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КТБ определяют наиболее важные места на Земле для мест обитания флоры и фауны.

Команда выяснила, что 66% ключевых территорий биоразнообразия в тропических лесах перешли на новые температурные режимы. При этом более 40% зафиксированных изменений выходят за пределы ранее зарегистрированного диапазона.

Доля КТБ с изменившимся климатом была особенно высокой в Африке и Латинской Америке (72% и 59%), в то время как в Азии и Океании число КТБ, перешедших на новые температурные режимы составило 49%. На оставшихся 34% новых температурных режимов пока не наблюдается, и исследователи предполагают, что эти места могут стать важными убежищами для разнообразия видов.

В документе подчеркивается, что из 34% тропических лесных КТБ, где не наблюдаются изменений температур, более половины в настоящее время никак не защищены.