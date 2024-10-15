В Южной Корее нашли следы стегозавра

Южнокорейские ученые заявили об обнаружении на территории страны отпечатков следов стегозавра, который является представителем одной из разновидностей крупных динозавров. Судя по данным отчетов специалистов, стегозавры разгуливали по Корейскому полуострову 150 миллионов лет назад.

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О своей находке заявила группа исследователей во главе с профессором государственного педагогического университета Чинчжу Ким Гён Су. Специалисты вели исследования на острове Кочжедо на юго-востоке Корейского полуострова. Эта разновидность динозавров достигала в длину девяти и в высоту четырех метров, питались животные исключительно травоядной пищей. Отмечено, что в этом же районе найдены отпечатки и других животных, которые проживали на территории современного Корейского полуострова около 150 млн лет назад.

Ученые пообещали, что окончательный доклад с полными результатами их экспедиции они официально представят через месяц. Отметим, что в прошлом году на юго-западе Кореи в районе Синана были найдены окаменевшие яйца травоядных динозавров.