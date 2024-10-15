Суд Москвы оштрафовал Telegram на миллионы рублей

Telegram оштрафовали на четыре миллиона рублей в связи с тем, что мессенджер не удалил запрещенную информацию. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Как отмечается, юридическое лицо Telegram Messenger Inc. признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи).

Решение вынес Таганский районный суд Москвы. Как отмечается, мессенджеру назначили административное наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей.

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В середине августа в отношении популярного мессенджера Telegram составили протокол за неисполнение в срок требований по защите прав владельцев личных данных.