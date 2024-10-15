Мошенники начали взламывать неактивные аккаунты россиян в WhatsApp и использовать их в своих схемах. Об этом РИА Новости сообщил директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса «Вымпелкома» (развивает бренд «Билайн») Дмитрий Чернов. Lenta.ru

После того, как мошенники взламывают аккаунты, они начинают обзвон других пользователей мессенджера, выдавая себя за сотрудников банков или сотовых операторов, рассказал Чернов. Собеседник агентства уточнил, что звонки поступают через мессенджер с номера жертвы, которая даже не знает о взломе. Эта схема затрудняет процесс установления личности мошенника. Газета.Ru

В 2024 году мошенники чаще всего звонят, представляясь сотрудниками банка, органов государственной власти или операторов связи, предлагают фиктивные заработки на инвестициях и подработку в Интернете, рассказали ранее в ВТБ. Банки.ру