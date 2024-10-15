Обновление для Windows 11 ломает компьютеры с определенными моделями SSD

Обновление Windows 11 24H2 стало причиной сбоев в работе компьютеров у владельцев SSD-накопителей Western Digital. Об этом сообщает портал TechSpot.

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Согласно источнику, на компьютерах с твердотельными накопителями WD Black SN770 и WD Blue SN580 с протоколом NVMe, лишенных собственного DRAM-кеша и использующих системную память для кеширования данных, могут проявляться сбои, известные как BSOD. Эксперты обвиняют в этом увеличение объема памяти для кеширования с 64 до 200 МБ.

Одним из решений является откат Windows 11 до версии 23H2. Кроме того, в реестре можно ограничить объем системной памяти, выделяемой под нужды кеширования данных SSD, до 64 МБ, что способствует стабильной работе операционной системы. Несмотря на то, что такие меры снижают быстродействие накопителя, они позволяют продолжить работу с операционной системой после перезагрузки.

Производитель накопителей Western Digital и компания Microsoft пока никак не комментировали ситуацию. Вероятно, предстоящий патч исправит возникшие проблемы.