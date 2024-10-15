В Москве нашли уникальный старинный циркуль

Во время раскопок в 4-м Крутицком переулке в Москве археологи обнаружили старинный костяной циркуль. Ранее в столице подобные артефакты не встречались, сообщила сегодня мэрия города

© Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

По данным администрации, циркуль датируется концом XVIII — началом XIX века

«У инструмента сохранилась костяная часть ножки с латунным креплением, на котором держится дужка, соединяющая детали. (…) Реставраторы бережно очистили артефакт и обработали его поверхность специальными защитными составами. После того как завершится восстановление остальных предметов, обнаруженных в 4-м Крутицком переулке, циркуль в составе коллекции передадут в музейный фонд», - отметила пресс-служба.

По мнению специалистов, хозяином инструмента мог быть студент или инженер, живший во времена Павла I или Александра I.

«Циркуль - это довольно редкая археологическая находка. Измерительные приборы во все времена были ценны, и относились к ним очень бережно», - отметил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

При этом, вероятнее всего, был найден фрагмент циркуля-измерителя, у которого нет грифеля и заострены обе части. Об этом свидетельствует наличие дужки, соединяющей две равнозначные детали из кости.

Ранее на строительной площадке дома у Костянского переулка в Красносельском районе археологи нашли стопку из примерно 60 спрессованных монет. В ходе их исследования выяснилось, что это золотые червонцы 1900 года выпуска с изображением императора Николая II. Примерная стоимость одной такой монеты составляет 20 тысяч рублей, всей находки — в 1,2 миллиона.