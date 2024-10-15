В России начали продавать новые смартфоны Meizu

В России стартовали продажи новых смартфонов Meizu – Note 21 и Note 21 Pro. Об этом сообщает издание CNews.

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Meizu Note 21 Pro, представленный в трех цветах, оснащен процессором Helio G99, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 256 ГБ. Устройство получило IPS-экран с диагональю 6,78 дюйма, разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера имеет разрешение 13 МП, а на задней панели расположена система из двух камер: основная с разрешением 64 МП и дополнительный модуль на 2 МП для портретных снимков.

Аккумулятор обладает емкостью 4950 мАч. Также смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт, Wi-Fi 5, NFC и имеет сканер отпечатков пальцев и разъем для наушников.

Meizu Note 21 представлен в трех цветах и оснащен постоянным объемом памяти 256 ГБ. Оперативная память может составлять 4 ГБ или 8 ГБ в зависимости от конфигурации. Особенностью модели является увеличенная батарея на 6000 мАч, поддерживающая быструю зарядку мощностью до 18 Вт.

Смартфон оснащен экраном диагональю 6,74 дюйма с разрешением HD+, выполненным по технологии IPS, с пиковой яркостью 450 нит и частотой обновления 90 Гц. За производительность отвечает 8-ядерный процессор Unisoc t606. Камеры включают основную камеру 50 МП и датчик глубины 2 МП, а также 8 МП фронтальную камеру.

Стоимость Meizu Note 21 Pro составляет 23 тыс. руб. В свою очередь Meizu Note 21 продается по цене от 14 тыс. руб.