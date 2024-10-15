В сеть слили характеристики флагманского смартфона Xiaomi 15

Инсайдер Йогеш Брар слил характеристики базовой модели флагманской линейки Xiaomi 15.

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По его словам, основой устройства станет мощнейший процессор Snapdragon 8 Elite (ранее известный как Snapdragon 8 Gen 4).

Xiaomi 15 получит компактный по современным меркам 6.36-дюймовый плоский AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц.

Все три модуля основной камеры будут иметь разрешение 50 Мп, включая главный сенсор OV50H, ультраширокоугольный объектив и телеобъектив с 3.2-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.

Батарея устройства на 5500 мАч будет поддерживать проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную — 50 Вт.

Смартфон будет работать на Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2.0. Также упоминается защита от воды и пыли по стандарту IP68.