В «Ростелекоме» предупредили о возможной блокировке сервисов Google на Android

Сервисы Google, работающие на базе операционной системы (ОС) Android, могут быть частично заблокированы на территории РФ при принятии подобных решений со стороны американской компании. Такое мнение выразил в интервью RTVI заместитель президента - председателя правления "Ростелекома" Дарий Халитов.

"Если говорить об операционной системе Android, соответственно и телефоны на базе операционной системы Android, да, действительно, очень высокие риски, что в том или ином виде сервисы могут быть заблокированы", - сказал Халитов.

Он отметил, что в операционной системе Android могут быть элементы в исходном коде, которые позволяют блокировать телефоны пользователей, в том числе и из России. Халитов напомнил, что ОС Android не является российской разработкой, она не является технологически независимой.

"При желании, в моем понимании, как и YouTube, так и телефоны на базе Android, <...> наши пользователи с определенными сложностями в использовании столкнуться могут", - заключил он.

Проблемы с работой Google в РФ

В конце сентября Минцифры РФ рекомендовало пользователям сервисов американской корпорации Google в России создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы.

В начале сентября подтверждение нового аккаунта в Google с помощью российского мобильного номера стало невозможным. Так, система дает сделать все шаги для создания новой учетной записи - выбрать имя, пол и дату рождения, придумать название почты и пароль к ней. Но подтвердить аккаунт через мобильный номер РФ не получается, так как при попытке зарегистрироваться через него появляется строчка "этот номер нельзя использовать для подтверждения".

Сбой в работе YouTube, начавшийся 1 августа, коснулся пользователей приложения видеохостинга на iOS и Android. Кроме того, наблюдаются сбои в работе YouTube в браузере. У пользователей нет возможности смотреть видео. "Ростелеком" ранее сообщил об обнаружении технических проблем в работе оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи, что и могло повлиять на работу YouTube в стране.

В марте 2022 года YouTube отключил для россиян возможность оформления подписки Premium. После начала спецоперации на Украине YouTube приостановил монетизацию для авторов контента из РФ, Google также отключил контекстную рекламу для жителей России в поисковике и видеохостинге.