В Арктике обнаружили ранее неизвестные науке процессы

Международная группа ученых обнаружила в арктическом море Бофорта ранее неизвестные науке процессы. Об этом сообщает портал «Таймырский телеграф».

Специалисты зафиксировали под водой необычные ледяные образования, которые появились после последнего ледникового периода, и отметили, что физические процессы в море продолжаются до сих пор.

Как выяснили ученые, из-за повышения уровня моря в Арктике древние слои вечной мерзлоты оказались под водой и постепенно тают, отогреваемые земными недрами, при этом под ними успевают формироваться новые пласты мерзлоты, из которых на дне моря образуются целые хребты.

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