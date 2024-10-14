Огромная гробница возрастом 5 тыс. лет найдена в Китае

В Китае археологи при проведении раскопок в провинции Хэнань в центральной части страны обнаружили огромную царскую гробницу.

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Как сообщает информационное агентство "Синьхуа", возраст гробницы оценивается примерно в 5000 лет. Она оказалась одной из крупнейших гробниц своего времени.

Расположен объект среди руин древнего поселения Ванчжуан, на территории современного города Юнчэн. Гробница занимает общую площадь более 17 квадратных метров. Археологи говорят, что для своего времени это было очень крупное сооружение.

Внутри усыпальницы обнаружено более 350 различных артефактов, в том числе предметы роскоши. Анализ погребальных предметов и архитектуры строения позволил прийти к выводу о том, что владельцем гробницы был правитель доисторического государства.

В Китае найдены роскошные гробницы династии Цзинь

Его личность пока идентифицировать не удалось. Известно, что город Ванчжуан относится к среднему и позднему периодам культуры Давэнькоу (4000 г. до н.э. - 2600 г. до н.э.), культуры позднего неолита.

Ранее в Китае была организована выставка, на которой в качестве экспонатов широкой публике впервые показали более 400 реликвий. Они были найдены на двух древних затонувших кораблях, обнаруженных в Южно-Китайском море.

Артефакты пролежали на дне моря более 500 лет на, глубине более 1500 метров. Самым привлекательным экспонатом оказался фарфор - 13 предметов цвета "фахуа", крайне редких в наши дни. Эта находка оказалась первой в своем роде. Она доказала, что цветной фарфор экспортировался в период правления династии Мин (1368-1644 гг.).

На выставке также была представлена красно-зеленая чаша с клеймом "изготовлено в год Бинъинь". Она подтверждает принадлежность затонувшего судна периоду Чжэндэ династии Мин, что проливает новый свет на историю торговых путей в Южно-Китайском море.