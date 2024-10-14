В России протестировали первую систему защиты от квантовых кибератак

В России завершились успешные испытания первого отечественного программного продукта, который предназначен для защиты от потенциальных кибератак с использованием квантовых компьютеров. Разработка компании QApp направлена на предотвращение угроз, связанных с возможностью взлома традиционных алгоритмов шифрования квантовыми устройствами.

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Генеральный директор и сооснователь компании-разработчика Антон Гугля рассказал, что в ходе испытаний был создан защищенный канал, соединяющий площадки в Москве и Новосибирске. Передача резервных пакетов данных осуществлялась как через традиционный криптографический туннель, так и через новый туннель, защищенный постквантовыми алгоритмами. В результате тестирования подтвердилось, что все данные были переданы без ошибок, что стало важным показателем надежности новой системы.

Технология, разработанная на базе лаборатории инноваций группы «Московская биржа», достигла уровня, позволяющего организациям самостоятельно интегрировать новое решение в свои процессы. Пилотный этап проекта завершен, и разработчики планируют перейти к серийному использованию продукта после утверждения государственных стандартов, которые сейчас находятся в стадии разработки, отметил Гугля.