Apple разрешила менять почту iCloud в iOS 18.1

Больше не нужно мириться с неудачным адресом электронной почты прямиком из детства. Предстоящее обновление iOS 18.1 предоставит долгожданную свободу пользователям — они смогут напрямую из настроек менять как основной адрес электронной почты учетной записи Apple, так и адрес электронной почты iCloud. Раньше такие изменения были сложными к выполнению или даже невозможными.

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До iOS 18.1 изменение основного адреса электронной почты означало удаление других адресов и прохождение процедур проверки. Теперь это простой переключатель. Специально для адресов iCloud (iCloud.com или me.com) пользователи могут полностью заменить их на новые.

Правда, вы не сможете получать электронные письма на старый адрес, помочь могут псевдонимы в iCloud. FaceTime и iMessage, кстати, тоже отвяжутся от старого адреса.