В Китае нашли таинственный «болотный» вирус

В Китае ученые обнаружили таинственный «болотный» вирус, который передается через клещей. Об этом сообщает ScienceAlert.

Случаи заражения изучили специалисты из Солфордского университета. Они пришли к выводу, что новый «болотный» вирус — член рода ортонаировирусов в семействе Nairoviridae. Одним из его симптомов у человека является острая лихорадка, отмечают ученые. Впервые вирус был обнаружен в 2019 году.

Эксперты также изучили домашний скот и диких животных, живущих на северо-востоке Китая. Они выяснили, что некоторые овцы, свиньи и лошади были инфицированы. Из этого следует, что домашний скот может быть резервуаром для вируса водно-болотных угодий.

До сих пор вирус выявили только на северо-востоке Китая, однако виды клещей, которые его передают, имеют гораздо более широкое распространение в Европе и Азии, указывают эксперты.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщило, что в России наблюдается резкий рост вариантов возбудителя COVID-19, способных обходить иммунитет. Как отмечалось, ведомство провело молекулярно-генетический мониторинг и выяснило, что в России в 2,5 раза увеличился удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT.