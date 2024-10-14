Роботов Tesla разоблачили

Корпорация Tesla не стала раскрывать, что ее роботами управляют живые люди, а не искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщает издание The Verge.

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На презентации «Мы, робот» в ночь на 11 октября Tesla показала беспилотное такси и новые модели роботов Optimus. После презентации роботы вышли к зрителям, общались с ними и подавали коктейли. По мнению журналистов медиа, гуманоидами управляли живые операторы, о чем Tesla не стала говорить.

О том, что роботами на презентации могли управлять дистанционно, заявил известный IT-блогер Маркес Браунли. По его словам, во время общения машины демонстрировали быструю реакцию и сообразительность, что не свойственно современным роботам.

«Я верил Tesla, как и все остальные», — заметил разоблачивший гуманоидов Илона Маска Браунли.

Энтузиаст в сфере ИИ Роберт Скобле опубликовал в X свой разговор с одним из роботов. Автор тоже обратил внимание на быструю реакцию Optimus и заметил, что все роботы имели разные голоса. По словам Скобле, это доказывает, что машинами удаленно управляли операторы.

«Занимающиеся ИИ люди будут разочарованы, но не я», — подытожил блогер.

Также журналисты The Verge отметили, что на некоторые вопросы роботы отвечали, что «сегодня им помогает человек».

«Не похоже, что Tesla старалась изо всех сил заставить кого-то верить, что машины Optimus действуют самостоятельно», — подчеркнули авторы.

11 октября авторы Bloomberg заметили, что после презентации роботакси акции Tesla на премаркете упали на 7 процентов. Реакцию рынка объяснили отсутствием конкретики по разработке представленных продуктов.