Apple разрабатывает умные очки и AirPods c камерами

Согласно информации инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg, Apple разрабатывает несколько новых продуктов на основе некой технологии vision. Ожидается, что компания представит умные очки, аналогичные тем, что были созданы Meta (признана в России экстремистской и запрещена) в сотрудничестве с Ray-Ban, а также AirPods с камерами. Эти продукты должны появиться на рынке не раньше 2027 года, если вообще будут выпущены. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

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Сообщается, что Apple стремится реализовать часть своих многомиллиардных инвестиций в исследования и разработки в области «визуального интеллекта», которые изначально использовались в гарнитуре Vision Pro. По мнению Гурмана, пользователи уже могли наблюдать первые шаги в этом направлении. Например, в iPhone 16 компания реализовала сервис машинного зрения при помощи камер смартфона. Аналогичная система может быть реализована и в будущих очках.

Гурман подчеркивает, что эти очки не будут AR-гарнитурой с дисплеями. Скорее новинка будет представлять собой умный гаджет с ИИ-ассистентом, с которым пользователи смогут взаимодействовать посредством динамиков, камер и микрофонов.

Кроме того, компания продолжает планировать оснащение AirPods камерами, о чем сообщалось ранее. В 9to5Mac сомневаются в удачности данного решения, поскольку считают форм-фактор очков более подходящим и удобным для оснащения модулем машинного зрения.