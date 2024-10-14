Российская орбитальная станция получит руку-манипулятор

Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) получит руку-манипулятор, заявил на лекции «Создание Российской орбитальной станции» в рамках фестиваля «Наука 0+» заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас в наших планах разработать робототехнические средства, которые у нас появятся на станции», — заявил специалист, добавив, что ранее ни Советский Союз, ни Россия подобных изделий не создавали.

В сентябре американское издание ArsTechnica заметило, нет никаких шансов, что в ближайшие четыре года у России появится РОС.

В июле ТАСС со ссылкой на генеральный график, подписанный гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым, сообщил, что первый космонавт отправится на РОС примерно через четыре года — в конце 2028-го.