Трехрукий робот-дирижер дебютировал в Германии

В немецком Дрездене состоялось дебютное выступление робота-дирижера MAiRA Pro S. Как сообщает The Guardian, он управлял оркестром Sinfoniker с помощью трех палочек разного цвета.

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Музыканты были разделены на три группы. Каждая из них подчинялась отдельной палочке робота, которая была закреплена на «руке» из семи суставов: это позволяет ей двигаться во всех направлениях. Композитор Андреас Гундлах написал к выступлению «шедевр полупроводников» для 16 духовых и 4 ударных инструментов, которые играют в сильно различающихся темпах: некоторые начинают медленно и постепенно ускоряются, в то время как остальные замедляются. По словам композитора, технические навыки MAiRA обеспечили ровное звучание музыки, «как будто она исходила из одного источника».

Худрук Sinfoniker Маркус Риндт в беседе с журналистами рассказал, что идея робота-дирижера пришла ему 23 года назад во время репетиции сложной композиции. Разработка велась совместно со специалистами Технического университета Дрездена и длилась два года. Отмечается, что робот-дирижер создавался не с целью заменить человека, а чтобы сделать то, что людям не под силу.