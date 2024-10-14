Перечислены основные критерии выбора мощного ноутбука

Ассортимент ноутбуков сегодня впечатляет. Но если вы собираетесь запускать современные игры, работать в графических программах, с анимацией, то нужно выбирать мощную модель.

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Процессор. Процессоры AMD больше подойдут тем, кто собирается запускать сразу несколько требовательных программ на ноутбуке (то есть хороши при многозадачности). Что касается Intel, то они нужны для работы с серьёзными и сложными программами.

Видеокарта. Для игр лучше брать NVIDIA, а для графики, моделирования, работы с видео и т. п. — AMD.

Оперативная память и жёсткий диск. Для запуска современных игр и работы с 3D-графикой берите модель с 32 ГБ ОЗУ. Что касается жёсткого диска, то выбирайте SSD с объёмом не менее 512 ГБ.

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Экран. Если вы работаете с видео и графикой, то берите ноут с частотой обновления не менее 120 Гц. Минимальная характеристика для работы с Full HD — это 1920×1080 точек.

Дополнительные параметры. Среди них может быть хорошая система охлаждения, аудиосистема, большое количество разъёмов.