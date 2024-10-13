Ученые: запах опасности переводит червей в состояние борьбы с инфекцией

Одного лишь запаха опасных бактерий достаточно, чтобы организм круглого червя начал готовиться к борьбе с инфекцией. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на исследование в журнале в Science Advances.

© Газета.Ru

Ученые выяснили, что обонятельные нервные клетки червей Caenorhabditis elegans могут служить ранним предупреждающим сигналом об опасной еде. Однако вместо того, чтобы останавливать их от поедания патогена, нервные клетки готовят кишечник к обороне.

Еще до проглатывания еды в кишечнике червя начинают разрушаться митохондрии — структуры, отвечающие за выработку клеточной энергии. Митохондрии содержат много железа, необходимого бактериям для заражения червя. Разрушение этих структур снижает шансы на инфекцию.

C. elegans необходимо питаться бактериями, чтобы выжить. Однако важно отличать опасных и безвредных микробов. Так, бактерия Pseudomonas aeruginosa может убить червя. В ходе свой жизнедеятельности она выделяет вещество ацетилпропионил. Именно его обнаруживает обонятельная нервная система червей, после чего запускается разрушение митохондрий.

Интересно, что черви C. elegans — один из самых изученных организмов на Земле. Однако ученые смогли найти у них неизвестную способность, которую только начинают понимать. Теперь авторы намерены выяснить, существуют ли похожие механизмы у животных с более сложной нервной системой.