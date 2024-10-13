Ученые: акулы обожают есть морских ежей, и это может быть полезно

Ученые зафиксировали на видео, что акулы обожают есть морских ежей. Теперь эти рыбы могут стать помощниками экологов в борьбе с последствиями глобального потепления. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на исследование в журнале Frontiers in Marine Science.

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Восточно-Австралийское течение усиливается в результате глобального потепления. Это приводит к быстрому размножению различных морских ежей, которые вытесняют разнообразные и ценные экосистемы. Один из немногих охотников на морских ежей — это восточный лангуст Sagmariasus verreauxi. Известно, что этот вид поедает ежей с короткими иглами (Heliocidaris erythrogramma). Однако существуют ежи с длинными иглами (Centrostephanus rodgersii), и, как выяснили ученые, лангусты ими не интересуются.

Однако эксперимент, в котором морских ежей привязали к решетке, показал, что ежи с длинными иглами — ценная добыча для акул. На гребенчатых рогатых акул (Heterodontus galeatus) пришлось 82% съеденных морских ежей с длинными иглами. Кроме того, они были готовы поедать взрослых морских ежей диаметром более 12 сантиметров, которые, как считалось, защищены от хищников. Это особенно важно, поскольку взрослые морские ежи наносят наибольший ущерб.