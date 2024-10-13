Обезьян капуцинов застали за охотой на курицу и поеданием глаз птицы

Бразильские зоологи зафиксировали редкий эпизод охоты полудикой группы капуцинов на домашнюю курицу. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование в журнале Primates.

Одни обезьяны, например, орангутаны и бонобо, предпочитают растительную пищу. Шимпанзе всеядны: они употребляют в пищу как сладкие плоды и насекомых, так и мясо птиц или других обезьян. Одни из самых плотоядных нечеловекообразных приматов — капуцины.

В новом исследовании ученые сообщили о редком случае охоты капуцинов на юге Бразилии. За ними наблюдали с 2011 года. Группа состояла из 20 капуцинов — двух взрослых самцов, четырех взрослых самок и разновозрастных особей.

В январе 2019 года взрослый самец Алемао (Alemão) спустился с дерева, на котором отдыхал, и стал преследовать домашнюю курицу. Спустя три минуты он поймал ее за шею, а также к нему присоединился сородич. Вдвоем они скалились и кричали в сторону остальных членов группы. Курица сопротивлялась, и капуцины стали подбрасывать ее, ударять о землю и о корни, а Алемао укусил ее.

Пока один капуцин ощипывал курицу, Алемао съел ее глаза, а другие члены группы начали кусать тушку, подбрасывая добычу и роняя ее на землю. Вся охота длилась 22 минуты. Курица стала крупной добычей для капуцинов: она составляла около половины массы взрослого самца.

Описанный случай — редкий, особенно для обезьян Нового Света. До этого было известно только о поедании куриных яиц ревунами. Такая пищевая гибкость позволяет некоторым популяциям обезьян выживать в неблагоприятных условиях.