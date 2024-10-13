Отстыковку корабля Crew Dragon от МКС вновь перенесли

Отстыковка от МКС американского корабля Crew Dragon, на котором российский космонавт Александр Гребёнкин вернется на Землю, вновь перенесена из-за погодных условий. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу принадлежащей бизнесмену Илону Маску компании SpaceX.

© NASA

Ранее в СМИ появились публикации, что Crew Dragon отстыкуется от МКС 13 октября.

«Dragon отменяет сегодняшнюю отстыковку от космической станции из-за неблагоприятных погодных условий у берегов Флориды», — пояснили в компании.

В SpaceX подчеркнули, что команды следят за погодными условиями и ищут возможность для отстыковки.

Журналисты заметили, что в пресс-службе не посчитали необходимым назвать новую дату отстыковки.

Напомним, что кроме Гребёнкина в экипаж корабля входят американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.