Стали известны сроки запуска православного мессенджера «Зосима»

Православный мессенджер «Зосима» появится в магазинах приложений весной 2025 года. Однако уже в ноябре 2024 года для скачивания будет доступна пробная версия. Об этом рассказал Алексей Агапов, президент фонда «Иннотех XXI», занимающегося реставрацией храмов, сообщает РИА Новости.

«Зосима» — это православный мессенджер, названный в честь святого. Он будет разработан с учетом преимуществ популярных мессенджеров. В приложении можно будет создать страничку храма, собирать пожертвования, обмениваться сообщениями. Оно будет поддерживать чаты, фото, видео и онлайн трансляции. Пользоваться им смогут все желающие.

Президент фонда «Иннотех XXI» отметил, что первая версия мессенджера появится в ноябре на сайте проекта «Спаси и сохрани». Количество скачиваний ограничат по техническим причинам, но скачать его сможет любой человек.

«Весной 2025 года мы планируем сделать его доступным для скачивания в Google Play и на других платформах», — сказал Агапов.

По его словам, уже сейчас продукт очень востребован. К разработчикам обращаются с предложениями, звонят, в том числе священники. Проект будет доведен до конца, уже создана его дорожная карта на 2 года.

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