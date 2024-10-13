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Стали известны сроки запуска православного мессенджера «Зосима»

Православный мессенджер «Зосима» появится в магазинах приложений весной 2025 года. Однако уже в ноябре 2024 года для скачивания будет доступна пробная версия. Об этом рассказал Алексей Агапов, президент фонда «Иннотех XXI», занимающегося реставрацией храмов, сообщает РИА Новости.

Стали известны сроки запуска православного мессенджера «Зосима»
© РИА Новости

«Зосима» — это православный мессенджер, названный в честь святого. Он будет разработан с учетом преимуществ популярных мессенджеров. В приложении можно будет создать страничку храма, собирать пожертвования, обмениваться сообщениями. Оно будет поддерживать чаты, фото, видео и онлайн трансляции. Пользоваться им смогут все желающие.

Президент фонда «Иннотех XXI» отметил, что первая версия мессенджера появится в ноябре на сайте проекта «Спаси и сохрани». Количество скачиваний ограничат по техническим причинам, но скачать его сможет любой человек.

«Весной 2025 года мы планируем сделать его доступным для скачивания в Google Play и на других платформах», — сказал Агапов.

По его словам, уже сейчас продукт очень востребован. К разработчикам обращаются с предложениями, звонят, в том числе священники. Проект будет доведен до конца, уже создана его дорожная карта на 2 года.

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