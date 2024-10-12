Названа дата пятого пуска космического корабля Starship

Компания SpaceX намерена осуществить пятый испытательный запуск космического корабля Starship в воскресенье, 13 октября.

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"Пятый испытательный пуск Starship намечен на воскресенье, 13 октября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Запуск, как ожидается, состоится с космодрома в Бока-Чика (штат Техас) в 07:00 по местному времени (15:00 мск).

Отмечается, что траектория полета будет идентична той, что была при предыдущем запуске в июне 2024 года. Как ожидается, корабль вновь достигнет околоземной орбиты и затем совершит приводнение в Индийском океане. В компании отметили, что серьезно поработали над термической защитой корабля, полностью поменяв обшивку Starship, а также обеспечив дополнительную защиту закрылков от воздействия высоких температур.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (в том числе корабля - 50 м, ускорителя - 71 м), диаметр - 9 м, грузоподъемность - 100-150 тонн.