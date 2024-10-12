Компания Poco объявила о закрытии своего сайта

Компания Poco объявила о закрытии своего глобального сайта с 31 декабря 2024 года. Об этом сообщает Rozetked.

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Все сайты в домене po.co, включая po.co/global, po.co/uk и po.co/fr, будут закрыты в период с 21 октября по 31 декабря. Устройства бренда Poco можно будет приобрести только на сайте Xiaomi.

Отмечается, что вся поддержка клиентов, предлагаемые товары, услуги и бонусные баллы также будут перенесены на платформу Xiaomi. Кроме того, приложение Poco Store будет закрыто.

Несмотря на закрытие всех сайтов, подразделение Poco India (poco.in) продолжит свою работу в обычном режиме.

Poco — это дочерний бренд компании Xiaomi, который был создан в 2018 году как линейка смартфонов среднего класса. 17 января 2020 года Poco India получила статус независимого бренда, а в ноябре того же года от Xiaomi был отделен и глобальный бренд.

Первым смартфоном Poco стал Pocophone F1, выпущенный в августе 2018 года. Он предлагал флагманское «железо» по цене среднебюджетного устройства, что сделало его хитом.