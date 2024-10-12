Ученые получили изображение экзопланеты AF Lep b

Американские ученые решили запечатлеть экзопланету AF Зайца b до того, как она максимально приблизится к звезде-хозяину. После этого планету будет невозможно наблюдать около 10 лет. Астрономы получили информацию об атмосфере AF Зайца b. В ней оказалось много угарного газа, который циркулирует в атмосфере вверх и вниз. Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters.

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AF Зайца b — это экзопланета с массой 1,2 массы Юпитера. Это планета с наименьшим угловым расстоянием к своей звезде-хозяину среди всех найденных экзопланет. Проще говоря, эта система находится под таким углом для наблюдателей с Земли, что экзопланета кажется невероятно близко расположенной к своей звезде.

AF Зайца b, возраст которой составляет 23 миллиона лет, является относительно молодой планетой, по массе подобной газовому гиганту; Юпитеру, для сравнения, 4,6 миллиарда лет. До сих пор ученые не получали крупные изображения этой экзопланеты.

Чтобы пройти полный круг вокруг своей звезды, AF Зайца b требуется около 25 лет. Теоретически ученые могли сфотографировать планету с другой стороны, однако может пройти более 10 лет, прежде чем это станет возможным. Чтобы не упустить возможность, команда запросила и получила Director's Discretionary Time — время на телескопе, зарезервированное для особо важных наблюдений. С помощью космического телескопа James Webb исследователи получили информацию об атмосфере AF Зайца b. Оказалось, что в атмосфере планеты в больших концентрациях содержится угарный газ, который перемешивается между нижними и верхними уровнями атмосферы.

В будущем авторы планируют продолжить исследования AF Зайца b через телескоп James Webb, который показал свою эффективность даже на труднодоступных для съемки объектах.