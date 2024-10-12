Casio показала пушистого ИИ-робота, имитирующего настоящего питомца

Casio открыла предварительные заказы на пушистого роботизированного питомца Moflin, который предназначен для антистрессовой терапии. Игрушка создает эмоциональную связь через уникальные звуки и движения, сообщает The Verge.

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Разработка Moflin велась в сотрудничестве с японским стартапом Vanguard Industries, однако производством и распространением занимается исключительно Casio. Стоимость робота по предварительному заказу составляет 59 400 иен (около 38,4 тыс. руб.), а старт продаж намечен на 7 ноября. Casio также предлагает подписку Club Moflin за 6600 иен (около 4,2 тыс. руб.) в год, которая включает скидку на ремонт, чистку и замену мехового покрытия.

Ключевой особенностью Moflin являются ее антистрессовые функции: робот двигается и издает звуки, которые имитируют эмоциональную связь с владельцем. Со временем благодаря ИИ робот учится распознавать хозяина по голосу и манере обращения. Выражаемые игрушкой «эмоции» можно отслеживать и настраивать через мобильное приложение.

Питается Moflin от встроенной батареи, полной зарядки которой хватает на пять часов работы. Робот поставляется с кроваткой для зарядки, а на полную зарядку потребуется три с половиной часа.