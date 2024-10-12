Российский космонавт вернется на Crew Dragon на Землю

14 октября российский космонавт Александр Гребенкин вернется на Землю на корабле Crew Dragon. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в социальной сети X, сообщает «Газета.RU».

Отстыковка корабля от МКС пройдет в 7:05 по времени Восточного побережья США (14:05 по московскому) 13 октября. Приводнение произойдет в районе полуострова Флорида в понедельник, 14 октября, в 15:38 по времени Восточного побережья США (20:38 по московскому).

Ранее NASA переносило отстыковку корабля с российским космонавтом. Расстыковку отложили с 7 на 8 октября из-за непогоды в районах приводнения возле побережья штата Флорида.