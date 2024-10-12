Маск обещал поделиться доказательствами присутствия инопланетян

Бизнесмен Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, в беседе с журналистом Такером Карлсоном рассказал, что никогда не видел внеземной жизни. Он предположил, что на фотографиях с НЛО на самом деле представлены секретные виды вооружений США, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

По данным газеты, высказывания предпринимателя перекликаются с заявлениями Пентагона о том, что массовые сообщения в СМИ о встрече с НЛО появляются одновременно с испытаниями американских самолетов-шпионов и космической техники.

«Неопознанные летающие объекты — это одно, но всегда есть куча секретных программ, которые находятся в стадии реализации: новые самолеты, новые ракеты и прочее», — пояснил Маск.

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Предприниматель уточнил, что у SpaceX на орбите находится более 6000 спутников Starlink. Он добавил, что аппаратам ни разу «не приходилось маневрировать вокруг инопланетного космического корабля».

Вместе с тем, пообещал техномагнат, в том случае, если он обнаружит реальные доказательства существования внеземной жизни, то сразу же опубликует их на своей странице в соцсети X.