NASA планирует запустить аппарат к спутнику Юпитера

ациональное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не ранее 14 октября осуществит запуск аппарата к спутнику Юпитера Европе, чтобы установить, имеются ли там условия для жизни.

Как следует из публикации на сайте NASA, запуск миссии Europa Clipper планируется осуществить с пускового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Указывается, что для запуска будет использована тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy американской компании SpaceX.

Европа представляет собой один из четырех крупнейших спутников Юпитера, открытых Галилео Галилеем еще в XVII веке. Ее поверхность покрыта льдом, под которым существует многокилометровый океан из жидкой воды. Сегодня планетологи считают его одним из вероятных очагов внеземной жизни. В пользу этого говорит то, что данный водоем обменивается газами и минералами со льдом на поверхности, а также содержит в себе водород и некоторые другие вещества, способные поддерживать жизнь микробов.

По этой причине ученых давно интересует то, как возник подледный океан Европы и каким химическим составом он обладает. Особенный интерес представляет возраст этого внеземного водоема, а также то, возник ли он на спутнике Юпитера из местных отложений льда и горных пород или же его породили астероиды и кометы, упавшие на поверхность Европы в далеком прошлом.