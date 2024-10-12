Впервые удалось установить связь между двумя людьми во сне

Daily Mail: впервые установлена двусторонняя связь между людьми во время сна
Ученые впервые смогли установить двустороннюю связь между людьми во время сна. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на компанию REMspace.
Согласно данным издания, ученые с помощью специального оборудования смогли связать сознание двух спящих в разных концах дома людей, и они обменялись сообщениями.
Генеральный директор и основатель REMspace Майкл Радуга заявил, что ранее общение во сне казалось научной фантастикой, а уже завтра может стать обычным делом.
Мозговые волны участников эксперимента отслеживались устройством, которое передавало данные на сервер дистанционно. Как только один из испытуемых вошел в осознанный сон, сервер сгенерировал случайное слово и передавал его участнику исследования через наушники. Когда второй участник эксперимента проснулся, он смог повторить слово.
До этого директор по исследованиям и разработке АО «Лаборатория Касперского» Антон Иванов заявил, что игроки рынка информационной безопасности призывают создать центр искусственного интеллекта (ИИ) на базе одного из регуляторов, который будет заниматься вопросами информационной безопасности в сфере ИИ.