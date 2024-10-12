Google обжаловала решение суда по внедрению сторонних магазинов в Android

Google официально подала апелляцию на недавнее решение по делу Epic Games, которое может изменить экосистему приложений Android. Решение судьи Джеймса Доното обязывает Google разрешить использование сторонних магазинов приложений в Google Play и отменить требования к приложениям по использованию платежной системы Google. Эти изменения должны вступить в силу 1 ноября 2024 года и оставаться в действии до 1 ноября 2027 года.

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Вице-президент Google по вопросам регулирования Ли-Энн Мулхолланд выразила опасения по поводу последствий этого решения, заявив в блоге, что оно может поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей, усложнить продвижение приложений для разработчиков и уменьшить конкуренцию среди устройств.

Решение уже оказывает влияние на индустрию: Epic Games планирует запустить свой магазин приложений Epic Games Store на Google Play к 2025 году, а Microsoft объявила о намерении разрешить прямые покупки игр в своем Android-приложении для Xbox со следующего месяца.