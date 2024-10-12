TikTok заменит сотни сотрудников искусственным интеллектом

Социальная сеть TikTok планирует в ноябре уволить порядка 500 сотрудников в Малайзии, передает агентство Reuters.

Грядущая волна сокращений связана с возможностью заменить сотрудников искусственным интеллектом. Reuters отмечает, что работы могут лишиться не только сотрудники их Малайзии.

Представители TikTok заявили, что сокращения пройдут в рамках широкого плана по улучшению модерации на платформе. Отмечается, что порядка 80% запрещенного контента будет отныне удалять нейросеть.

Ранее EdTech-предприниматель Алексей Коледачкин рассказал, что сегодня искусственный интеллект (ИИ) активно используется в IT отрасли и даже заменил часть базовых профессий, однако все еще есть специализации, которые заменить невозможно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».