Смартфоны Xiaomi почти единолично возглавили топ продаж на AliExpress

По данным аналитиков AliExpress СНГ, смартфоны Xiaomi почти единолично возглавили рейтинг продаж за третий квартал 2024 года. В список бестселлеров вошли модели из линейки POCO, такие как M6 Pro и X6 Pro, а также популярные модели Redmi Note, включая Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13, 13 Pro Plus и 12S.

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POCO M6 Pro и POCO X6 Pro заняли первое и второе места соответственно. POCO M6 Pro оснащён 6,67-дюймовым FHD+ Flow AMOLED-дисплеем и работает от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

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На третьем и четвёртом местах расположились Xiaomi Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13, известные своими AMOLED-дисплеями. Redmi Note 13 Pro оснащён мощной камерой на 200 Мп, в то время как у Redmi Note 13 основная камера имеет разрешение 108 Мп.

Пя­тое и ше­стое ме­сто в спис­ке за­ня­ли POCO X6 и POCO M5s с Qual­comm Snap­dragon 7s Gen 2 и Me­di­aTek He­lio G95, тем же Flow AMOLED, 5100 мАч с функ­ци­ей быст­рой за­ряд­ки 67 Вт На седь­мом ме­сте — realme GT 6 с Snap­dragon 8s Gen 3, сен­со­ром Sony LYT-808 с раз­ре­ше­ни­ем 50 Мп и под­держ­кой Su­per OIS.

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Вось­мое ме­сто за­ни­ма­ет Red­mi Note 13 Pro Plus с AMOLED-дис­плей с раз­ре­ше­ни­ем 1.5K, а также Di­men­sity 7200-Ul­tra

Де­вя­тое ме­сто за­ни­ма­ет Xi­ao­mi Red­mi Note 12S, а де­ся­тое ме­сто забрал realme GT 6T.