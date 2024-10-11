Инженер назвал слова — активаторы прослушки в смартфонах россиян

Инженер из Ногинска Макс Харитонов поделился своей экспертизой по поводу того, как функционируют «шпионские» приложения на современных мобильных устройствах. Он отметил, что доступ различных программ к микрофону смартфона предоставляет разработчикам практически неограниченные возможности.

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Специалист провел простой эксперимент с новым смартфоном. В течение нескольких дней он произносил рядом с ним определенные фразы, надеясь запустить шпионские механизмы. И через пять дней его предположение подтвердилось.

— После того как я много раз в разговорах рядом с мобильным устройством повторил фразы о приобретении подарка для любимой и поиске автосервиса для ремонта машины, в ленте новостей и баннерах приложений стали появляться рекламные предложения именно на эти тематики, — рассказал Харитонов.

По его словам, такие приложения могут использовать тысячи слов-триггеров, которые активируют анализ речи владельца устройства. Полученные данные ни одна компания не передает внешним продавцам товаров и услуг, а обрабатывает и использует самостоятельно, заключил Харитонов в беседе с REGIONS.

Социальная сеть Instagram* постоянно прослушивает разговоры пользователей, чтобы создавать для них рекламные предложения, сообщили представители компании рекламных услуг Cox Media Group.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.